A Concepa deixou saudades na gestão da Freeway?

Os municípios que convivem com a CRR, nova concessionária da Freeway, a BR-290 no trecho Porto Alegre-Osório, sentem saudades da Concepa,a antiga concessionária. O comentário foi feito ao colunista pelo prefeito de Gravataí, Marco Alba (MDB). Para ele, “a Concepa buscava envolvimento com questões locais, apoiando iniciativas dos municípios. A CCR, uma grande empresa, com operações em todo o país. mantém uma relação muito fria e, para eles, parece que a concessão no Estado é apenas mais um negócio”. Foi nos anos de gestão a Concepa que a Freeway ganhou o título de melhor rodovia do país.

Estado quer lançar concessão da RSC 287 ainda em 2019

O recente pacote de investimentos em estradas, com recursos disponibilizados pelo Estado e pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social lançado pelo governador Eduardo Leite, vai dedicar uma atenção especial à região central do estado, através da concessão para a revitalização da RSC 287. O comentário foi feito à coluna pelo secretário dos Transportes, Juvir Costela. Segundo o secretário, “o projeto concluído entre setembro e outubro no máximo. E ainda em 2019, sairá o edital”. O estudo inicial prevê concessão de 30 anos, investimento privado de R$ 2,77 bilhões, com cinco praças de pedágio no trecho de 205 Km, e tarifa estimada em R$ 5,93.

Judicialização da saúde

A judicialização da saúde, provocada por pessoas que buscam na Justiça fugir da fila por um tratamento urgente, tornou-se um pesadelo nos orçamentos dos municípios. Coordenadora do comitê de Saúde, a juíza corregedora do Tribunal de Justiça do Estado, Rosana Broglio Garbin, revela que “no último levantamento, realizado no inicio do ano, o número de ações da saúde em andamento beirava os 90 mil, considerando saúde publica e suplementar”,

Custos para o Estado

No Estado, a Secretaria da Saúde informa que existem hoje mais de 65 mil pacientes atendidos por ordem judicial, apenas na área de medicamentos, além de outros 6 mil, com pleitos deferidos em outras áreas. Apenas em medicamentos, o Estado gastou em 2018, R$ 436 milhões, valores não previstos no orçamento.

No país não é diferente

Um estudo do Conselho Nacional de Justiça aponta que no período de 2008 a 2017, a judicialização da saúde no Brasil cresceu 130%. O Ministério da Saúde aplicou apenas em um ano, R$ 1,6 bilhão para atender a pacientes que buscaram apoio no judiciário.

O Mito na Marcha Para Jesus

Bolsonaro passou em mais um teste das ruas. Foi aos gritos de “Mito” que o presidente Jair Bolsonaro foi aclamado, ontem à tarde, ao chegar na Marcha Para Jesus, principal encontro evangélico do País, que reúne milhares de pessoas na zona norte de São Paulo, na Praça Heróis da Força Expedicionária. Foi a primeira vez que um presidente da República participou do evento.

