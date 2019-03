A concorrência de smartphones deve acentuar queda da venda de tablets

Em um cenário que alia a fraqueza da economia e a concorrência acirrada dos smartphones, a comercialização de tablets deve seguir em declínio neste ano. A expectativa é que as vendas caiam 5% em 2019, totalizando 3,4 milhões de unidades, de acordo com estimativas da consultoria IDC (International Data Corporation).

Nova queda

Se a projeção se confirmar, o segmento registrará mais um ano de encolhimento. Em 2018, as vendas de tablets somaram 3,6 milhões de unidades, ou 150 mil a menos do que no ano anterior, uma queda de 4%. A receita de vendas, em contrapartida, cresceu 2,1%, para R$ 1,9 bilhão. O aumento do faturamento, a despeito da comercialização menor, é explicado pela maior procura por aparelhos mais avançados, com preços mais altos. O valor médio dos tablets vendidos subiu de R$ 497 para R$ 530 entre 2017 e 2018, segundo o IDC.

Apple cancela AirPower, aguardado carregador sem fio para iPhone

A Apple decidiu cancelar definitivamente o projeto de criação do AirPower, carregador sem fio que seria capaz de carregar até três aparelhos ao mesmo tempo, incluindo o iPhone e outros acessórios da marca. O motivo do cancelamento seria a dificuldade em encontrar um padrão de qualidade compatível com os produtos da marca.

