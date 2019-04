A equipe do Grêmio desembarcou em Santiago para o duelo contra a Universidad Católica pela Libertadores nesta quinta

Demorou aproximadamente três horas a viagem do Grêmio para capital chilena. Eram 16h30min quando a delegação desembarcou em voo fretado no aeroporto Arturo Benitez, em Santiago, onde o Tricolor tem um jogo importante às 19h desta quinta-feira (4), contra a Universidad Católica, válido pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América.

Os jogadores foram recebidos com festa por um contingente de torcedores que aguardavam no saguão de desembarque para fazer fotos e pedir autógrafos. Um ônibus levou o time para o hotel da concentração, localizado no bairro Las Condes, distante aproximadamente 20 quilômetros do aeroporto.

Na chegada, mais torcedores aguardavam os atletas. Já no saguão, o lateral Cortez concedeu entrevista coletiva projetando o duelo de quinta, no Estádio San Carlos de Apoquindo.

Na tarde desta quarta-feira (3), o Tricolor faz seu único treino em território chileno antes da partida. Será às 15h30min, no CDA (Centro Deportivo Azul), pertencente à Universidad de Chile.

Ingressos

O Grêmio orienta sobre aquisição de ingressos, concentração dos gremistas, logística de deslocamento até o local do confronto, bem como a observância sobre normas e condutas no Estádio, seguindo as leis chilenas sobre uso das arenas esportivas.

Não haverá venda de ingresso no Estádio San Carlos de Apoquindo. A aquisição da entrada, disponível ao valor de US$ 50, será exclusivamente on-line.

Não poderão comprar ingressos, pessoas que estejam proibidas pelas autoridades brasileiras de frequentar estádios de futebol. Os ingressos, nominais e intransferíveis, não poderão ser trocados ou devolvidos.

Acesso

O ingresso ao Estádio San Carlos de Apoquindo pela torcida gremista será pela Av. República de Honduras. O setor destinado ao público visitante será a Tribuna Ignacio Prieto Bajo. O acesso será pelos portões 16 e 17. Os portões estarão abertos ao público a partir das 17h. A recomendação é de que a chegada da torcida seja no máximo uma hora antes do início do jogo, para facilitar o controle de identidade e acessos feitos de acordo com a lei vigente.

