Por Edson Bündchen | 2 de janeiro de 2020

O poder do foco, seja na esfera pessoal ou no âmbito organizacional, vem recebendo crescente atenção de teóricos e práticos em administração. O conceito de foco é obter vantagens por meio da concentração de esforços numa determinada frente , capturando benefícios das demais áreas pelo efeito sinérgico e interdependente dessa opção estratégica.

Com as inovações tecnológicas dando o tom no atual ambiente de negócios, escolhas do que fazer e, principalmente, daquilo que deve ser descartado, passou a ter uma importância vital tanto na gestão do próprio tempo, quanto no impacto dessas escolhas no futuro das organizações. Há um mar de informações que devem ser inteligentemente tratadas. Do contrário, os indivíduos e as empresas serão engolfados por agendas sufocantes e não realizáveis, quadro muito propício à perda de efetividade, baixa produtividade, além de um corolário de problemas psicossociais no plano individual.

Tomando a premissa de que escolhas cruciais governam nossas vidas, não é descabido imaginar que um País também possa se valer do poder do foco para empreender, a partir de uma escolha chave, aquilo que pode ter um efeito transformador no seu futuro. Esse caminho seria capaz de provocar um avanço de alto impacto, influenciando outras áreas decisivas para o desenvolvimento nacional.

Um exemplo do que estou propondo ocorreu na empresa americana Alcoa, uma das maiores empresas de alumínio do mundo. Quando de sua posse, em 1987, mesmo sob o olhar desconfiado dos investidores, o Executivo Paul O’Neill teve um insight que seria decisivo para o sucesso de sua gestão. Contrariando as expectativas do mercado, Paul O’Neill escolheu a segurança no trabalho como a escolha crítica com a qual pretendia potencializar o desempenho da Alcoa.

Por mais estranho que soasse essa opção em confronto com os tradicionais e dominantes indicadores financeiros, O’Neill nutria uma confiança férrea de que ao escolher uma só frente , um só foco , ele seria capaz de galvanizar a atenção de todos na organização e provocar um efeito sinérgico e abrangente a ponto de melhorar os demais indicadores envolvendo simultaneamente pessoas, processos e negócios[EB1] . O poder do foco e a força de um hábito que passaria a contagiar a cultura da empresa começava a se mover.

O resultado da opção de Paul O’Neill foi capaz de transformar a escolha da segurança numa poderosa alavanca, abarcando toda a empresa e produzindo resultados melhores, transbordando para outras áreas numa reação em cadeia. Charles Duhigg, no seu extraordinário livro “ O poder do hábito “ chama isso de hábito angular, ou em outras palavras , aquela escolha sobre qual área deve merecer maior ênfase e que tem potencial para afetar e transformar o modo como as coisas são feitas, capaz de consolidar isso num novo modo de ser da empresa.

No caso do Brasil, num conjunto de dezenas de prioridades, todas aparentemente importantes , caberia ao País abraçar uma escolha angular e que fosse capaz de, pela força de um patrocínio honesto e abrangente, conquistar apoio suficiente para dar o primeiro giro na roda da mudança para a construção de um País desenvolvido. Falarei de que escolha seria esta no artigo da próxima semana. Até lá!

