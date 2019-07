A Fundação Iberê Camargo convida para exposição grátis neste domingo

A nova exposição da Fundação Iberê Camargo “#Selfie: Iberê em modo retrato” ocupará o quarto andar com 13 fotos para documentos do artista e outras 36 dele retratando personalidades, como a mãe Doralice Bassani Camargo, Vasco Prado, Sivuca e Adriana Calcanhotto. No terceiro, as três salas serão totalmente interativas, com espelhos e iluminação especial para selfie do público. A exposição é gratuita.

Ao longo da vida, Iberê Camargo criou diferentes representações de si mesmo. Pintava-se sob um olhar interior que o mostrava como uma máscara, um enigma, o arquétipo da insondável natureza do homem: “Pinto porque a vida dói”.

E diferente do que muitos imaginam, o autorretrato não é algo relativamente novo. A primeira selfie foi feita em 1839 pelo metalúrgico Robert Cornelius, pioneiro na fotografia dos Estados Unidos. Na época, os autorretratos eram o tipo mais comum de fotografias, compreendendo um número estimado de 95% dos daguerreótipos sobreviventes. Na pintura, se afirmou no século 14 e passou a ocupar um lugar de destaque na arte europeia, atravessando diferentes escolas e estilos artísticos.

A difusão da retratística acompanhava os anseios da corte e da burguesia urbana de projetar suas imagens na vida pública e privada. Paralelamente aos retratos realizados sob encomenda, e a outros concebidos com amigos e familiares, os artistas produziam uma profusão deles que funcionavam como meio de exercitar o estilo, como instrumento de sondagem de estados de espírito e também como recurso para a tematização do ofício.

Cine Iberê

O Cine Iberê recebe neste domingo ( a galerista e marchand Tina Zappoli e o geólogo Enio Soliani na sessão comentada do filme O Pintor. Com direção de Joel Pizzini, o documentário aborda a vida e obra de Iberê Camargo, um dos principais nomes da pintura brasileira no século 20. O filme enfoca os anos de formação do artista e mostra como sua obra foi se tornando cada vez mais poética e dramática.

Com curadoria da realizadora e produtora audiovisual, Marta Biavaschi, a ideia do projeto é promover filmes que dialoguem com as exposições em cartaz na Fundação Iberê. As sessões ocorrem sempre aos sábados, às 16h. A entrada é gratuita e por ordem de chegada.

Como chegar

A Fundação Iberê dispõe de estacionamento pago, operado pela Safe Park.

As linhas regulares de lotação que vão até a Zona Sul de Porto Alegre param em frente ao prédio, assim como as linhas de ônibus Serraria 179 e Serraria 179.5. É possível tomá-las a partir do centro da cidade ou em frente ao shopping Praia de Belas. O retorno pode ser feito a partir do Barra Shopping Sul, por onde passam diversas linhas de ônibus com destino a outros pontos da cidade.

Para pedestres e ciclistas, existe uma passagem para que eles possam atravessar a via em segurança. A passarela é acessada pelo portão de entrada do estacionamento. A Fundação também dispõe de um bicicletário, localizado nos fundos do prédio.

