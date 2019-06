Doenças como fenilcetonúria, fibrose cística e anemia falciforme podem ser identificadas e tratadas com o devido acompanhamento, evitando riscos graves ao desenvolvimento dos bebês. No Dia Nacional do Teste do Pezinho, lembrado nesta quinta-feira (06), a Secretaria Municipal de Saúde destaca a campanha Junho Lilás, para chamar a atenção sobre a importância do exame.

