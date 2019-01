A inflação para o consumidor ficou estável em Porto Alegre na segunda semana de janeiro

De acordo com dados do relatório de mercado, conhecido como Boletim Focus, a previsão de crescimento do PIB (Produto Interno Bruto) em 2019 passou de 2,53% para 2,57%. Já a previsão da inflação passou de 4,01% para 4,02%. O Boletim Focus é resultado de levantamento feito com mais de 100 instituições financeiras.

Os economistas dos bancos não alteraram as previsões de crescimento do PIB e da inflação para 2020 e 2021. Para 2020, a previsão é de que a inflação fique em 4% e que a economia cresça 2,5%. Já para 2021, a previsão de crescimento do PIB é de 2,5%, com uma inflação de 3,75%.

O mercado manteve 7% ao ano a previsão para a taxa de juros, a Selic, no fim deste ano. Atualmente, o juro básico da economia está em 6,50% ao ano, na mínima histórica. O Copom (Comitê de Política Monetária) do Banco Central se reúne a cada 45 dias para definir a taxa Selic, com base no sistema de metas de inflação.

A projeção do mercado financeiro para a taxa de câmbio no fim de 2019 ficou estável em R$ 3,80 por dólar. Para o saldo da balança comercial (resultado do total de exportações menos as importações), a projeção de superávit em 2019 subiu de US$ 52 bilhões para US$ 52,24 bilhões.

A previsão do relatório para a entrada de investimentos estrangeiros diretos no Brasil, em 2019, subiu de US$ 79,5 bilhões para US$ 80 bilhões.