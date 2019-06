A Justiça gaúcha determinou que um banco indenize uma cliente que foi vítima de golpe cometido por hackers

Os desembargadores da 9ª Câmara Cível do TJ (Tribunal de Justiça) do Rio Grande do Sul mantiveram a sentença que obriga o banco Santander a indenizar, por danos materiais, um cliente vítima de golpe. A ação foi movida por uma empresa de comunicação visual que acusou falha na segurança do serviços de “home banking”, depois que hackers invadiram a sua conta-corrente e transferiram R$ 12 mil reais.

Conforme o relato, uma pessoa que se identificou como representante do Santander telefonou pedindo que a cliente acessasse a sua conta pelo computador para fazer a atualização do sistema. Não foi solicitado nenhum dado específico da conta, da empresa ou senhas, mas apenas a confirmação do código de oito dígitos que estava sendo enviado por SMS para o seu telefone, “por questões de segurança”.

Ao todo, foram seis operações fraudulentas, via TEDs (Transferências Eletrônicas Disponíveis), a partir de outros computadores, para contas desconhecidas da autora da ação. O próprio setor de segurança do banco detectou a fraude no mesmo dia e entrou em contato a autora para questionar a movimentação atípica e fazer o alerta do uso indevido da conta.

Na ação, houve o pedido por danos morais e materiais, mas o TJ-RS só concedeu o ressarcimento dos valores, sem indenização por danos morais. O Banco Santander apelou da decisão, alegando que a autora da ação foi quem forneceu os dados da sua conta, fragilizando-a, e que não demonstrou os danos sofridos.

O relator do Acórdão, desembargador Eugênio Facchini Neto, afirmou que quando se trata de alegação de falha no sistema operacional de home banking, internet banking, cabe à instituição financeira demonstrar que foi o próprio cliente que fez as operações impugnadas e que não houve violação e/ou fraude em seu sistema.

Na avaliação do magistrado, não foi o que ocorreu. Ele também afirmou que, apesar do banco ter feito o alerta para o cliente, não lhe exime da responsabilidade pelo evento danoso. Em seu voto, ele relatou que hackers “clonaram” a página eletrônica do banco na internet e, após terem tido acesso à sua rede de clientes, passaram a telefonar para pedir que eles fizessem “atualização do sistema” em seus computadores domésticos.

Dessa forma, os criminosos captavam os dados e invadiam as contas. O banco não negou que a sua página eletrônica tenha sido “clonada”, de acordo com o processo. Ainda conforme o desembargador, o Santander se limitou a afirmar que “a autora não logrou provar que a fraude cibernética tenha ocorrido no âmbito interno do banco”, atribuindo-a a possível “vírus existente no computador da demandante”.

Facchini rebateu que o ônus da prova, nesse caso, recai sobre o banco e é ele quem deveria provar que não houve fraude no seu sistema interno e não a autora:

“Ou seja, por mais sofisticada que seja a fraude praticada por hackers e crackers se inserem nos riscos do empreendimento, sendo obrigação dos bancos garantir a segurança das operações realizadas em suas plataformas digitais disponibilizadas na internet, e não dos correntistas e consumidores em geral”.

Atitude

O desembargador salientou que o banco já tinha conhecimento desse tipo de fraude, sites clonados, bem como o modo de agir dos hackers e outros tipos de golpes. Ele afirmou que, por isso, já deveria ter questionado a autora antes de ter enviado código de segurança.

Para o magistrado, uma simples ligação da gerência, ou do setor que apura fraudes tecnológicas, esclareceria os fatos. Serviria para esclarecer que o banco não estava solicitando qualquer atualização de sistema e que o código não seria necessário: “Logo, não pode repassar para o cliente/consumidor os riscos de seu negócio, pois certamente teria muito mais condições técnicas de evitar esse tipo de fraude do que a autora”.

O magistrado citou ainda orientação do STJ (Superior Tribunal de Justiça), firmada na Súmula 479: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

Por fim, o relator manteve a sentença e a condenação do Banco Santander por danos materiais no valor do que foi retirado da conta indevidamente: R$ 11.598. Os desembargadores Carlos Eduardo Richinitti e Tasso Caubi Soares Delabary votaram de acordo com o relator.

(Marcello Campos)

Deixe seu comentário: