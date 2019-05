A maior feira de vinhos na América Latina será realizada em setembro, na Serra Gaúcha

A segunda edição da Wine South America, maior feira profissional de vinhos na América Latina, tem data marcada: será de 25 a 27 de setembro, em Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha, com participação dos principais players nacionais e internacionais do mercado. Além de produtos derivados de uva, a feira terá marcas expositoras de azeites e destilados.

Em 2018 foram expostas 250 marcas em 10 mil metros quadrados de área. Para este ano, a participação de vinícolas nacionais será ainda mais representativa: cerca de 80% das marcas participantes da primeira edição já renovaram

seus espaços e outras importantes vinícolas nacionais confirmaram presença. Em relação às marcas internacionais, mais de 10 países devem aderir, com destaque para Argentina, Chile e Uruguai.

“O Brasil é o quinto maior do Hemisfério Sul e o 13º maior produtor de vinhos do mundo. Os nossos produtos são exportados para 59 países em cinco continentes. E a feira tem um papel importante na aproximação dos clientes (compradores) com as vinícolas dentro do nosso próprio território”, salienta o presidente do Instituto Brasileiro do Vinho (Ibravin), Oscar Ló.

Projeto Comprador será 40% maior que o de 2018

O “Projeto Comprador” trará à Wine South America 140 compradores de todo os estados brasileiros e outros 30 de países dos continentes americano, europeu e asiático, com o objetivo de promover rodadas de negócios com as vinícolas brasileiras. O total de compradores é 40% maior do que o da edição anterior. Em 2018, cerca de 120 empresas participaram do Projeto, gerando cerca de R$ 6 milhões em negócios. A iniciativa é viabilizada por meio de parceria da Milanez & Milaneze Veronafiere com o Instituto Brasileiro do Vinho, o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil).

“Setembro é o principal mês de compra de vinhos para abastecer os pontos de venda. O desenvolvimento das rodadas de negócio durante a feira traz ótimos resultados, principalmente para as comercializações de fim de ano”, acredita o gerente de promoção do Ibravin, Diego Bertolini.

Opinião das autoridades do setor

ABS-RS – A exemplo de 2018, a Wine South America vai contar com palestras conduzidas por especialistas de renome internacional e degustações orientadas de vinhos brasileiros, em parceria com a seccional gaúcha da Associação Brasileira de Sommeliers (ABS-RS). Na primeira edição, os profissionais da ABS-RS apresentaram um panorama da produção vitivinícola do Brasil e sua diversidade, além de painéis sobre espumantes, vinhos de guarda e a Denominação de Origem (DO) Vale dos Vinhedos, entre outros temas.

O presidente da ABS-RS, Orestes de Andrade Jr. adianta que: “Tivemos uma ótima repercussão e acolhida com um painel sobre mercado, posicionamento de produtos e novas tendências, que devemos ampliar nesta edição. Também aprofundaremos o conhecimento sobre os vários terroirs brasileiros, com a presença de professores da ABS de outros estados, como São Paulo, Santa Catarina e Minas Gerais, além da região Nordeste.”

Agavi – O presidente da Associação Gaúcha de Vinicultores (Agavi), Leocir Luvison, acredita que a segunda edição da feira deverá posicionar ainda mais o Brasil entre os grandes players do Novo Mundo. “Hoje, as porteiras estão abertas, e é natural que tenhamos a participação internacional, mas o setor apoia a feira e estimula a participação dos nossos associados por entendermos que ela traz grande visibilidade para o vinho brasileiro e também para a região”, afirma o dirigente. A Agavi integra o Conselho Deliberativo do Instituto Brasileiro do Vinho e conta com 50 associados, que respondem por cerca de 40% do processamento de uvas no Rio Grande do Sul.

Juarez Valduga – O Presidente do Grupo Famiglia Valduga ressalta os contatos realizados durante a feira entre os pontos positivos da participação na Wine South America. “Na primeira edição pudemos mostrar a nossa proposta, que é de sermos uma vinícola premium familiar, aproximando a empresa de compradores estrangeiros, principalmente da Rússia, Europa, México, Paraguai, Uruguai e Chile”, informa.



SERVIÇO

O que: 2ª Wine South America – Feira Internacional do Vinho.

Quando: de 25 a 27 de setembro de 2019 (quarta a sexta-feira), das 14h às 21h.

Onde: Parque de Eventos de Bento Gonçalves – RS (Alameda Fenavinho, 481).

Ingressos: as vendas iniciam a partir da segunda quinzena de abril, no site do evento.

Outras informações: no site www.winesa.com.br

