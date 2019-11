A mulher de Sérgio Moro desabafa sobre a decisão do Supremo e manda recado para o Congresso

A advogada Rosangela Wolff Moro, esposa do ministro da Justiça Sérgio Moro, usou as redes sociais para desabafar sobre a decisão do STF de acabar com a prisão após condenação em segunda instância e mandar um recado para o Congresso Nacional.

“Sobre a decisão do STF. Meus vários Eu(s)… Como cidadã de um Estado Democrático de Direito : devemos respeito às decisões da Corte. Como operadora do Direito: discordo da tese vencedora, penso ser retrocesso. Como parte de quem viveu os impactos da Lava Jato por cinco anos, no dia a dia da família achincalhada e sob escolta: sinto um sentimento de descrença. Como brasileira: entendo perfeitamente quem irá para as Ruas porque a manifestação popular tem envergadura Constitucional. Que seja pacífica, que seja voltada para o Congresso Nacional a quem cabe ouvir a voz dos cidadãos. Se a interpretação que prevaleceu foi a de que a atual Constituição exige o trânsito em julgado, não há outro caminho a não ser mudar a Constituição, dentro dos procedimentos que ela mesma prevê. Como palpiteira: quem se elegeu com mera narrativa sobre apoio à Lava Jato, vai ter que mostrar a face, porque o STF jogou a discussão no colo do Congresso. Em tempo: minhas considerações!!! sem qualquer indício de recado a quem quer que seja e sem vincular minha opinião à do Ministro e vice versa”, escreveu Rosangela.

Rosangela Moro também fez quatro postagens neste sábado (9) sobre as esvaziadas manifestações contra a libertação do ex-presidente Lula e em defesa de PEC que permite prisão após condenação em segunda instância.

“Hoje eh dia de honrar a democracia. Manifestações populares tem envergadura constitucional e eu me alinho à lava jato e prisão sem trânsito em julgado (Cortes superiores não analisam provas) ”, diz uma das publicações feitas pela advogada.

Rosangela ainda postou uma foto ao lado do ministro Sérgio Moro, que está em Curitiba neste final de semana. “Felizes com Moro em casa. Curitiba é vida! Aqui meu coração pulsa mais forte. Não eh não? Familia! Feirinha, feijoada no sábado, novena das quartas feiras, parques nos sábados de sol, barreado em Morretes, estrada da Graciosa, Comida farta em Santa Felicidade. […] BERÇO DA LAVA JATO!!!! Tudo dará certo, se não deu certo eh porque não chegou ao fim”, publicou ela, citando uma série de locais da capital paranaense.

Já Sérgio Moro anunciou no Twitter que terá uma postura mais comedida em relação aos ataques que vem sofrendo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que na tarde de sexta-feira (8) deixou a sede da Polícia Federal em Curitiba.

“Aos que me pedem respostas a ofensas, esclareço: não respondo a criminosos, presos ou soltos. Algumas pessoas só merecem ser ignoradas”, escreveu Moro, sem citar Lula.

Neste sábado (9), Lula discursou para militantes do PT que se reuniram na sede do Sindicato dos Metalúrgicos em São Bernardo do Campo (SP). O ex-presidente criticou veículos de imprensa, os ministros Sérgio Moro e Paulo Guedes (Economia) e o presidente Jair Bolsonaro (PSL). Para Lula, o Brasil “não merece o governo que tem”.