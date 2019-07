A Nasa reabre a sala de controle da missão Apollo 11

A Nasa, a agência espacial dos Estados Unidos, reabriu a sala de operações da missão Apollo como parte das comemorações do aniversário de 50 anos da chegada da humanidade à Lua. A organização governamental norte-americana promoveu uma restauração no ambiente para deixá-lo exatamente como era em 1969, época da bem sucedida missão Apollo 11.

De acordo com o site Engadget, o ambiente traz eletrônicos totalmente funcionais, móveis bem familiares para quem viveu a época e a recriação de um grande número de pequenos detalhes. A reportagem do The New York Times sobre o tema aponta que os agentes chegaram ao ponto de posicionar refrigerantes e cigarros de marcas que eram populares na época.

A equipe de restauração não mediu esforços para deixar a sala de controle da maneira que era no final da década de 60, incluindo a busca pelo papel de parede do Johnson Space Center ou material que foi obtido através do eBay.

Equipe

As equipes de controle de missão do projeto Apollo eram conhecidas por sua atenção a detalhes. Foi isso que permitiu que trouxessem de volta todos os astronautas participantes de missões. A equipe de restauração mostrou respeito idêntico pelos detalhes mais finos, e o efeito chega a ser assustador.

Da galeria de observação, é quase possível ver os engenheiros fantasmas em suas camisas brancas e gravatas pretas, falando calmamente em seus headsets sobre manobras orbitais de alto risco, e vê-los fazendo anotações e acionando os botões. As histórias transcorrem na imaginação do observador, mas o cenário está diante de seus olhos,

Christopher Craft, que criou o conceito de operações de voo da Nasa quando a agência foi formada, leva o crédito pelo projeto do controle de missão. Nada como o programa espacial havia existido até então, e não existiam modelos para determinar como isso deveria ser feito. O modelo do controle de tráfego aéreo não funcionaria, porque em um aeroporto a torre de controle tem linhas de visão abertas para tudo o que controla. Já o domínio do controle de missão, por outro lado, é abstrato: um conjunto determinado de procedimentos, em qualquer dado momento, e de problemas a serem resolvidos por uma combinação de matemática e garra.

O gênio do conceito se reflete no centro atual de controle de missões, que comanda as operações da Estação Espacial Internacional. Os computadores são menores, os monitores maiores, as mesas mais largas e as cadeiras mais confortáveis. Mas o projeto da sala é virtualmente idêntico. Cinco telas gigantes ocupam o topo da área, com dados atualizados sobre as missões e imagens obtidas em órbita. E embora o tempo da geração Apollo esteja chegando ao fim, as coisas usadas pelos operadores do controle de missão continuam a ser basicamente as mesmas.

