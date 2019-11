A ONU confirma a reunião do clima em Madri em dezembro após a desistência do Chile

A ONU (Organização das Nações Unidas) confirmou nesta sexta-feira (1°) que a reunião deste ano para discutir as mudanças climáticas será realizada em Madri (Espanha), em dezembro, depois que o Chile desistiu nesta semana de realizar a conferência devido aos protestos no país. A reunião, conhecida como COP25 (Conferência Internacional sobre Mudança Climática), será realizada de 2 a 13 de dezembro, conforme planejado originalmente. As informações são da agência de notícias Reuters e da ONU.

O Chile desistiu de organizar a reunião nesta semana apenas um mês antes do início das negociações, em meio a protestos de rua. A Espanha se ofereceu na quinta-feira para realizar a reunião em sua capital, e a ONU disse que avaliaria a proposta.

A conferência tem como objetivo detalhar os planos de implementação do pacto climático Acordo de Paris, em meio a pedidos de ações urgentes de grupos ambientalistas e manifestantes.

Em nota, a secretária-executiva da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (IPCC, na sigla em inglês), Patricia Espinosa, disse ter recebido a comunicação direta do presidente chileno, Sebastián Piñera, de que seu país não sediaria mais o evento. Patricia disse que o Chile está “atravessando uma situação difícil”.

A Conferência sobre Mudança Climática é uma das mais importantes no calendário da ONU. É nela que os países selam seus compromissos e acordos nessa área. Foi na mesma conferência, realizada em 2015, na França, que foi aprovado o Acordo de Paris para o clima.

Inicialmente, a realização da COP 25 estava marcada para ocorrer no Brasil, mas com a desistência anunciada em 2018 pelo presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, de realizar o evento no país, o Chile ofereceu-se para abrigar a reunião.

Dia Mundial das Cidades

Em mensagem sobre o Dia Mundial das Cidades, na quinta-feira (31), o secretário-geral da ONU, António Guterres, alertou que “muito do que será necessário para abrigar e servir a esse mundo, cada vez mais urbano, ainda não foi construído, e até mesmo algumas novas cidades precisarão surgir”.

Para ele, “isso traz enormes oportunidades para desenvolver e implementar soluções que podem enfrentar a crise climática e abrir caminho para um futuro sustentável”.

Guterres também lembrou que “as cidades consomem mais de dois terços da energia do mundo e respondem por mais de 70% das emissões globais de dióxido de carbono”.

O chefe da ONU acredita que “as escolhas que serão feitas na infraestrutura urbana nas próximas décadas, em planejamento urbano, eficiência energética, geração de energia e transporte, terão influência decisiva na curva de emissões”.

Ele aponta ainda que “as cidades são onde a batalha climática será amplamente vencida ou perdida”.

Escolhido pelas Nações Unidas, o tema norteador do Dia Mundial das Cidades deste ano é “Mudando o mundo: inovações e uma vida melhor para as gerações futuras”. O intuito é aproveitar a data comemorativa para discutir como a urbanização pode ser usada para alcançar o desenvolvimento sustentável.