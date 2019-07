A Ospa apresenta um recital gratuito na Fundação Iberê Camargo neste domingo

A Ospa (Orquestra Sinfônica de Porto Alegre) apresenta o quarto recital da Série Música de Câmara. No dia 21 de julho, neste domingo, às 16h, a Fundação Iberê Camargo é, pela segunda vez, palco da iniciativa.

A apresentação fica por conta do Quarteto Bolling-Elias, grupo composto pelos músicos da Ospa Artur Elias (flauta), Dunia Elias (piano), Bruno Braga (bateria) e Rafael Figueredo (contrabaixo). O programa é formado por obras de Jean-Baptiste Lully, Joseph Kosma e Claude Bolling.

Sobre o repertório

A apresentação inicia com a obra Marche pour le céremonie des Turcs (da ópera O Burguês Fidalgo), do compositor naturalizado francês Jean-Baptiste Lully (1632-1687). Músico prolixo, teve o estilo amplamente mimetizado na Europa.

Na sequência, Joseph Kosma (1905-1969) é revisitado. Autor de mais de 80 músicas em colaboração com Jacques Prévert, contribuiu intesamente com peças para a cinematografia, sendo Les feuilles mortes uma de suas canções imortalizadas.

A Suíte para Flauta e Jazz Piano, de Claude Bolling, é considerada um marco na história da música devido à união rara do delicado balanço de estilos, que aliou a linguagem do jazz às técnicas de composição da música de concerto, barroca em especial.

Sobre a Ospa e a Série Música de Câmara

A Fundação Ospa é um complexo musical-educativo que, desde 1950, realiza um trabalho de difusão da música orquestral e formação de plateias no RS. Vinculada à Secretaria da Cultura, mantém a orquestra, um coro sinfônico e uma escola de música, o Conservatório Pablo Komlós.

Nas suas mais recentes temporadas, a agenda da Ospa tem contemplado em torno de 80 apresentações anuais, atingindo um público aproximado de 60 mil gaúchos a cada ano.

A série Música no Museu foi criada em 2016 para institucionalizar a presença da música de câmara na programação da orquestra. A proposta é apresentar repertórios para formações menos numerosas e adaptações, além da apresentação de compositores que escrevem especificamente para essas formações. A atual edição é realizada em parceria com o Memorial do Rio Grande do Sul.

Centro de Dança

O Centro de Dança da Secretaria Municipal da Cultura divulgou os selecionados para a Mostra de Dança Inverno 2019, que será realizada de 25 a 27 de julho, no Teatro Renascença (av. Erico Verissimo, 307, Menino Deus), às 20h. A Mostra tem o objetivo difundir a produção de dança de Porto Alegre e irá reunir 450 bailarinos nas três noites de evento.

Para esta edição do evento foram inscritas 150 coreografias, sendo selecionados 80 trabalhos. Criações de danças urbanas, dança contemporânea, jazz, dança do ventre, dança de salão, tango, balé, ciganas e folclóricas compõem a programação de cada noite.

