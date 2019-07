“A porta da rua se presta a ser serventia da casa”, dispara diretor jurídico do Grêmio sobre Tardelli

Diego Tardelli chegou na Arena no início do ano e, até agora, atuou em 17 partidas e marcou apenas dois gols. Segundo apuração da Rádio Grenal, o camisa 9 permanecerá no time e viaja ainda amanhã (15) pela manhã para Salvador, onde o Grêmio enfrenta o Bahia na próxima quarta (17) em partida válida pelas quartas de final da Copa do Brasil.