A solução mais fácil

Quando a população reclama de deficiência nos serviços públicos, a única ideia que ocorre aos governantes é aumentar impostos. Exemplos: CPMF para a Saúde; adicional no Imposto de Renda para ampliar gastos na Educação; imposto sobre combustíveis para financiar a manutenção de rodovias e por aí vai.

Quando chega a vez de gastar o dinheiro arrecadado a mais é um desperdício sem fim.

Mordida forte

Hoje à noite, o placar eletrônico Impostômetro atingirá 1 trilhão e 500 bilhões de reais. A contagem começou a 1º de janeiro deste ano. O total será alcançado 14 dias antes do que em 2018, indicando que os brasileiros estão pagando mais tributos aos cofres dos governos municipais, estaduais e federal.

Muitas dúvidas

Estrangeiros interessados em investir no Brasil que tenham acompanhado pela TV as sessões plenárias de discussão da reforma da Previdência, provavelmente pensarão duas vezes. Se a Câmara dos Deputados é o retrato do país…

Ringue complicado

O presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, disse que o ministro da Justiça, Sérgio Moro, agia como “chefe de quadrilha”. A briga pela frente será muito mais pesada do que a mantida com o presidente Jair Bolsonaro.

Radiografia

O Congresso Nacional tem ignorado a situação do ensino. O Brasil gasta muito, os professores ganham pouco e os alunos aprendem quase nada.

Punição necessária

Projeto em tramitação na Câmara dos Deputados caracteriza como crime a decisão de pai, mãe ou responsável de se omitir ou se contrapor, sem justa causa, à vacinação de criança ou adolescente prevista no Programa Nacional de Imunização. Talvez, ameaçados, tomem a iniciativa. A pena prevista é de detenção de um mês a um ano.

Aumento está balançando

O debate sobre a renovação de votação do projeto do aumento do IPTU de Porto Alegre tem vários ângulos: 1º) se o autor do pedido, vereador Adeli Sell, for bem sucedido, vai se tornar o candidato do PT à Prefeitura; 2º) para valer a partir de 1º de janeiro de 2020, a publicação do texto no Diário Oficial deverá ocorrer até 30 de setembro; 3º) Passado o prazo, o aumento só valerá em 2021; 4º) mesmo os vereadores que votaram a favor do novo valor, na sessão de 30 de abril deste ano, colhem junto aos eleitores o forte sentimento de contrariedade; 5º) no Executivo, a impressão é a mesma. A candidatura de Nelson Marchezan Júnior à reeleição sofrerá desgaste quando 50 por cento dos proprietários receberem os carnês com aumento médio de 30 por cento mais o índice da inflação. Portanto, deixar como está não será mau negócio.

Não anda

A audiência pública sobre o Cais Mauá, realizada ontem à noite na Câmara Municipal, teve pouco mais de 50 participantes. Prova do cansaço com o assunto que se arrasta há 30 anos. O acordo a que chegou a maioria: vereadores vão se encontrar com o secretário de Governança e Gestão Estratégica, Claudio Gastal, para perguntar qual o critério para entrega da área onde será construído o Embarcadero.

Difícil decolar

A transferência de moradores da Vila Chocolatão, ao lado do edifício da Receita Federal, em Porto Alegre, levou anos. Apartamentos novos já estavam prontos no bairro Alto Petrópolis, mas grupos políticos insistiam que continuassem sobre o lixo, sem água, esgoto e luz.

A mesma situação se repete agora na Vila Nazaré. Só a liberação da área permitirá a extensão da pista do Aeroporto Salgado Filho.

Tonel de combustível

A comissão executiva do Progressistas (ex-PP) lançou nota de solidariedade aos vereadores Ricardo Gomes e Monica Leal que estão em confronto com o líder do governo, Mauro Pinheiro. As chamas ainda subirão muito.

Próximo desafio

A reforma tributária não pode ser apenas uma briga por dinheiro.

Deixe seu comentário: