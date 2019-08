Acadêmicos apresentam trabalhos na I Mostra Internacional de Pesquisas Científicas

Uma oportunidade de debater acerca de temas pertinentes que envolvem a Justiça Constitucional, essa é a proposta da I Mostra Internacional de Pesquisas Científicas da Associação Mundial de Justiça Constitucional. Graduandos, graduados, especialistas e mestrandos inscritos no IV Congresso Mundial de Justiça Constitucional 2019 poderão apresentar seus trabalhos para a comunidade acadêmica, expondo assim as suas pesquisas realizadas no contexto de um dos 10 eixos temáticos do evento.

“Na sociedade de risco em que se vive, marcada pela variedade e difusão dos tensionamentos é candente o tema da efetivação das normas constitucionais, em especial dos direitos fundamentais de terceira dimensão”, ressalta o professor da Faculdade do Ministério Público do RS – FMP e Diretor no Brasil da Associação Mundial de Justiça Constitucional, Dr. Handel Martins Dias.

A Mostra acontece nos dias 28 e 29 de agosto, paralelamente com o IV Congresso Mundial de Justiça Constitucional, no Tribunal Didático, no 10º andar do Campus Vertical da FMP (Rua Coronel Genuíno, 421). Para mais informações, acesse o site oficial do evento: https://ivcmjc.com/pt.

