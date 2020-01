Verão Açaí Concept lança campanha de verão com copos colecionáveis

21 de janeiro de 2020

A Açaí Concept, maior franquia de açaí do mundo, está com uma deliciosa campanha de verão e que também ajuda a preservar o meio ambiente. Com a campanha “Amarzônia” os clientes ganham lindos copos colecionáveis, com estampas coloridas de três animais símbolos da região: o tucano, a arara e a onça pintada. Além de ajudar a preservar a natureza, pois os copos reutilizáveis reduzem em até 80% os resíduos, quem utiliza os copos refil colecionáveis ganha desconto.

Existem três maneiras de participar da promoção de verão Açaí Concept. A primeira é acumulando dez selos de compras no App Concept. Neste caso, o cliente pode escolher entre retirar um copo de açaí grátis (como de costume) ou ganhar um copo refil colecionável vazio.

Outra opção é comprar um copo de 500 ml da Açaí Concept e acrescentar mais R$ 5,99. Por fim, os copos podem ser comprados isoladamente ao preço de R$ 10. Ao retornar a uma das lojas da marca com o copo refil, o cliente terá R$ 2 de desconto apenas na compra do copo de 500 ml de açaí.

“Com a campanha do copo refil, a Açaí Concept assume o protagonismo de uma mudança de comportamento, incentivando o consumo mais consciente e ajudando a preservar o meio ambiente” diz Rodrigo Melo, sócio diretor da empresa. A campanha é válida em todas as unidade da marca e não é cumulativa com outras promoções da Açaí Concept.

A Açai Concept possui mais de 250 lojas no Brasil e no Exterior. No Rio Grande do Sul há cerca de 10 franquias presentes em Porto Alegre nos principais shoppings e bairros, Capão da Canoa, Gramado, Passo Fundo, Erechim e São Leopoldo. No exterior está em países como Argentina, Suiça, Espanha, Portugal, Estados Unidos e Canada. Conheça as lojas em: https://acaiconcept.com/nossaslojas

Para conhecer mais sobre a Açaí Concept e os benefícios do açaí, siga as redes sociais @acaiconcept. Para saber como se tornar um franqueado e fazer parte deste sucesso, acesse também www.acaiconcept.com, ou entre em contato com a Central de Atendimento pelo (82) 3317.9084.

