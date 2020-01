Inter Acertado com o Inter, Marcos Guilherme tem despedida na Arábia

Por Redação O Sul | 7 de janeiro de 2020

Jogador deve ser anunciado como reforço do Inter Foto: Foto: (Divulgação/Al-Wehda) Foto: Foto: (Divulgação/Al-Wehda)

O Inter está próximo de anunciar mais um reforço para a temporada. Trata-se de Marcos Guilherme, que já teve a sua despedida dos companheiros do Al-Wehda, clube da Arábia Saudita. O atacante já esteve nos planos do colorado na metade de 2019.

Em seu perfil oficial no Twitter, o clube árabe publicou imagens do jogador em confraternização com membros do clube, com a legenda “obrigado Marcos.”

📸 ⚽ | ⚪🔴 الجهاز الفني والإداري والمشرف العام ولاعبو الوحدة يودعون زميلهم المحترف البرازيلي ماركوس جيليرمي . THANKS MARCOS ❤#لمجد_جديد 🏆 pic.twitter.com/dvAmNNVJvP — نادي الوحدة السعودي (@alwehdaclub1) January 7, 2020

Revelado nas categorias de base do Athletico-PR, o atacante soma passagem pelo São Paulo, no futebol brasileiro, até ser emprestado ao futebol árabe, onde atua desde 2018. No negócio, Marcos Guilherme foi vendido € 4 milhões (R$ 18 milhões). O contrato é válido até a metade de 2021.

