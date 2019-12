Inter Acertado com o Tigres, Nico López anuncia saída do Inter

Por Redação O Sul | 9 de dezembro de 2019

Atacante deixa o clube gaúcho após três anos Foto: (Ricardo Duarte/S.C.Internacional) Foto: (Ricardo Duarte/S.C.Internacional)

Pelas redes sociais, o atacante Nico López, anunciou, nesta segunda-feira, que não seguira no Inter na próxima temporada. O novo destino do jogador será o Tigres, do México.

Ainda neste domingo, o uruguaio havia ficado de fora da lista de relacionados para última rodada do Campeonato Brasileiro, diante do Atlético-MG. Nesta segunda, por meio de seu perfil oficial no Instagram, o jogador postou um vídeo com seus principais momentos com a camisa do Inter e deixou um recado aos torcedores.

Veja a publicação de Nico López

Hoje chega ao fim um ciclo muito especial e importante da minha vida! Hoje, me despeço desse gigante chamado Internacional. Cheguei num momento delicado para o clube e tive o privilégio de poder ajudar a recolocar o Inter no patamar de protagonista do futebol. Aqui fiz muitos amigos e sou grato a todos os companheiros, direção, comissão técnica, funcionários e, principalmente, a esta torcida maravilhosa. Estarei sempre torcendo por todos vocês.

Saio levando este clube no coração e muito honrado em ter vestido este manto por três anos! Obrigado, Inter.

Nico López foi anunciado pelo Inter em meados de 2016, ano de rebaixamento do clube. Logo em seus primeiros meses, marcou apenas um gol em 14 jogos disputados. Posteriormente, ganhou protagonismo no time, despontando com artilheiro. Nestes três anos vestindo a camisa 7 do colorado somou 167 jogos, 39 gols e 20 assistências.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

Voltar Todas de Inter

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário