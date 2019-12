Esporte A direção do Inter oficializou a saída do atacante uruguaio Nico López para o futebol mexicano

Por Redação O Sul | 14 de dezembro de 2019

No Colorado desde o final de 2016, atleta alternou altos e baixos no clube. (Foto: Ricardo Duarte/Internacional)

Um texto breve publicado na conta do Inter no Twitter oficializou no início da noite a saída do atacante uruguaio Nico Lópéz, 26 anos, para o futebol mexicano. Os valores e demais aspectos da negociação ainda não foram detalhados pelo clube, que se limitou a agradecer pela passagem do atleta, mencionando o número de jogos, gols e o próximo destino do camisa 7.

“O Internacional agradece ao atleta Nico López pelo período que defendeu o clube. Concluímos o processo de negociação do jogador, que foi liberado para realizar exames médicos no Tigres, do México. O atacante deixa o Colorado tendo atuado em 168 partidas e marcando 40 gols”, diz a mensagem.

Nico foi contratado pelo Inter por 11 milhões de dólares em julho de 2016, ano em que clube foi rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. Em seus primeiros meses, marcou apenas um gol em 14 jogos, mas foi conquistando espaço e despontando com artilheiro da equipe. Com os diferentes técnicos que estiveram na casamata colorada, porém, ele alternou altos e baixos, sendo alvo de controvérsia pela torcida e imprensa esportiva.

O anúncio oficial de sua saída não representou uma novidade. Na última quarta-feira, por meio das redes sociais, o próprio Nico López já havia confirmado a informação, dada como certa na imprensa, de que não seguiria no Inter na temporada de 2020. O uruguaio usou o seu perfil no Instagram para postar um vídeo de seus principais momentos com a camisa do Inter, acompanhado de uma mensagem aos torcedores:

“Hoje chega ao fim um ciclo muito especial e importante da minha vida! Hoje, me despeço desse gigante chamado Internacional. Cheguei num momento delicado para o clube e tive o privilégio de poder ajudar a recolocar o Inter no patamar de protagonista do futebol. Aqui fiz muitos amigos e sou grato a todos os companheiros, direção, comissão técnica, funcionários e, principalmente, a esta torcida maravilhosa. Estarei sempre torcendo por todos vocês. Saio levando este clube no coração e muito honrado em ter vestido este manto por três anos! Obrigado, Inter”.

No domingo passado (8 de dezembro), o uruguaio havia ficado de fora da lista de relacionados para o jogo contra o Atlético-MG no estádio Beira-Rio, válido pela última rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terminou com vitória de 2 a 1 para os donos da casa.

Rodrigo Dourado

A situação do volante Rodrigo Dourado ainda é motivo de preocupação para o Inter. Ele, que só atuou em 17 partidas nesta temporada, segue em recuperação por conta de um problema no joelho esquerdo, e dificilmente estará “100%” no retorno das férias, fato que já leva a direção colorada a mirar um novo reforço para a posição.

O então capitão colorado disputou a sua última partida no dia 10 de julho, contra o Palmeiras, pela Copa do Brasil. O problema sofrido por Dourado já vem de algum tempo. Durante a partida de entre Inter e Palestino (Chile) no estádio Beira-Rio, pela quarta rodada da Copa Libertadores (9 de abril), o jogador precisou ser substituído após levar uma pancada no joelho esquerdo.

Ao longo deste ano, um diagnóstico de edema ósseo fez com que o volante passasse por duas artroscopias no joelho esquerdo. A primeira foi realizada em maio, antes da parada para a Copa América, e a segunda em outubro.

Desde então, Dourado tem realizado tratamento de fisioterapia. Por conta do quadro de recuperação, o jogador ainda não estará em condições ideais, quando o clube iniciar a pré-temporada, cuja reapresentação está marcada para 8 de janeiro. O volante pode até mesmo ficar de fora da disputa da pré-Libertadores.

Vice-presidência

O Colorado também comunicou que o Conselho de Gestão nomeou Alessandro Barcellos para vice-presidente de futebol, cargo que estava vago desde o dia 28 de novembro, com a saída de Roberto Melo. Trabalhando na direção do clube desde 2017, Barcellos era responsável pelo setor de Administração e Finanças.

