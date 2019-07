Prefeitura bloqueia acesso ao mirante “Olhos Atentos” na Orla do Guaíba

O mirante Olhos Atentos, localizado na Orla Moacyr Scliar teve o acesso bloqueado pela prefeitura de Porto Alegre. O motivo é a falta de respeito de quem frequenta, já que o limite máximo é de 20 pessoas e ele tem sido ultrapassado, conforme o Executivo municipal. No local há uma placa que indica a informação. A restrição é uma medida preventiva para evitar acidentes.

Quem procedeu o bloqueio foi a Secretaria Municipal de Segurança (Smseg), após orientações da Defesa Civil, baseada em relatório do Corpo de Bombeiros. O espaço foi isolado e a Guarda Municipal acompanha a situação por meio das câmeras de videomonitoramento e guarnições que atuam no patrulhamento da orla. A prefeitura não trabalha com uma previsão de liberação do acesso.

Segunda Vez

Este é o segundo bloqueio desde a inauguração da Orla, quando o acesso ao mirante, fechado de 2009 a 2018 por problemas no piso, foi reaberto. O primeiro ocorreu em julho de 2018 também pelo mau uso. Durante as obras de revitalização do trecho 1 da Orla Moacyr Scliar, o mirante, doado pelo artista plástico José Resende, em 2005, teve o piso de ferro renovado, o que permitiu sua reabertura, mas para um número limitado de 20 pessoas.

