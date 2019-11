Acidente mata quatro pessoas na Região Noroeste do Rio Grande do Sul

Um acidente envolvendo dois veículos provocou a morte de quatro pessoas na madrugada deste domingo (17), no quilômetro 115 da BR-472, em Boa Vista do Buricá, no Noroeste do Rio Grande do Sul.

Segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal), um Cruze com placas de Santa Rosa e uma S10 com placas de Santo Ângelo colidiram frontalmente por volta das 2h.

Três vítimas fatais – um homem de 32 anos, uma mulher de 31 e uma criança de 5 – estavam no Cruze. O condutor da S10, de 74 anos, também morreu. As causas da tragédia estão sendo investigadas, conforme a PRF.