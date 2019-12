Colunistas Acidentes aéreos

Por Leandro Mazzini | 8 de dezembro de 2019

O Brasil já registrou até novembro surpreendentes 121 acidentes aéreos este ano – 29 deles fatais, que ocasionaram 48 mortes. Os aviões particulares (a maioria deles monomotores, e alguns jatos) respondem por 44 ocorrências e lideram a lista dos dados oficiais. Os aviões agrícolas e experimentais contabilizaram 27 acidentes, cada. Entre os casos nas mãos da Aeronáutica também aparecem 5 acidentes com táxi aéreo. O levantamento foi feito pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aéreos (CENIPA) a pedido da Coluna.

Meta

A assessoria do CENIPA ressalta que “as investigações realizadas têm o objetivo de prevenir que novos acidentes com as mesmas características ocorram”.

Lula baiano

O ex-presidente Lula da Silva quer morar em Salvador. Amigos procuram apartamento no exclusivo Corredor da Vitória, com vista para a Baía de Todos os Santos.

Identidade

A Bahia é estratégica para planos eleitorais de Lula. É quarto colégio eleitoral do País, o governo é comandado pelo PT; e fica perto de Jaques Wagner, seu principal conselheiro

Não é…

A prova de que não é tão fácil – e nem dinheiro dá celeridade a isso – a criação de um partido é uma amostra de parte da lista de exigências de procedimentos junto ao TSE. Até ir às urnas, ano que vem ou 2022, o Aliança para o Brasil (lançado pelo presidente Jair Bolsonaro) terá que iniciar a coleta de assinaturas eletrônicas com dados do eleitor, nome completo, sem rasuras, sem abreviações etc.

… tão fácil

Para complicar, a assinatura deve ser igual à aquela feita na lista de presença na votação de 2018. Não é a do título de eleitor nem da carteira de identidade – e muita gente não se lembra como rabiscou a folha das seções eleitorais. Em havendo discordância, o procedimento trava e passa-se à investigação dos nomes.

Falta a chupeta

Hoje sem partido, o deputado estadual por São Paulo Artur Mamãe Falei (sim, é o seu nome político..) deve ser o candidato do Patriota à prefeitura da capital. Negociações avançam. Foi ele quem provocou confusão com colegas no plenário da ALESP há dias.

Aviso prévio

Prestes a ser privatizada, a Eletrobras encerrou o processo de demissão voluntária nacional dos funcionários de carreira. O aviso foi dado a servidores na quinta-feira.

Receita$

A Comissão Mista de Orçamento do Congresso elevou em R$ 7 bilhões as receitas da União para 2020. O relator, senador Zequinha Marinho (PSC-PA), aumentou a estimativa após constatar que a equipe econômica subestimou dividendos que as estatais poderão repassar no próximo ano. Montante saltou para R$ 3,687 trilhões.

Pacotes na rua

Os Correios registraram 2 milhões de objetos postados na segunda passada, o primeiro dia útil após a Black Friday. Foi recorde desde a farra comercial copiada dos EUA.

Festa do papa

O papa Francisco completa na próxima sexta-feira (13) o jubileu de ouro sacerdotal, 50 anos de Padre. Foi ordenado em Buenos Aires em 1969.

