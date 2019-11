Porto Alegre Acidentes na freeway e BR-448 em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 26 de novembro de 2019

No km 94 da BR-290, sentido Capital x Litoral, colisão lateral envolvendo quatro veículos, dentre esses um caminhão. Foto: Divulgação/PRF No km 94 da BR-290, sentido Capital x Litoral, colisão lateral envolvendo quatro veículos, dentre esses um caminhão. (Foto: Divulgação/PRF) Foto: Divulgação/PRF

Acidentes na freeway e BR-448 em Porto Alegre marcaram o final da tarde e início da noite desta terça-feira (26). No km 94 da BR-290, sentido Capital x Litoral, uma colisão lateral envolvendo quatro veículos, dentre esses um caminhão, deixou a segunda faixa interrompida com reflexos de congestionamento na avenida Castelo Branco. Também na BR-290, na pista sentido Leste – Sentido Osório o tráfego foi interrompido. A primeira faixa foi interditada devido a acidente no local entre km 71 e 70. Já no km 22 da BR-448, sentido Interior x Capital, um caminhão bateu na mureta e uma faixa foi interrompida de cada lado da via.

