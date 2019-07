Acontece um festival de bandas na Praça Garibaldi, em Porto Alegre, neste domingo

Neste domingo (21), a Feira La Movida realiza mais uma edição especial na Praça Garibaldi, desta vez, em homenagem ao rock. Das 10h às 20h, além de reunir brechós, estandes de artesanatos e food e bier trucks, várias bandas passarão pelo evento.

Entre as atrações do festival está a Fulsia, uma banda de rock alternativo com influência do metal, reggae, samba, ska, jazz e outros estilos. Variando entre músicas mais pesadas, outras mais dançantes e até mesmo melancólicas, o grupo quer mostrar que é possível fazer metal em português, com riffs pesados e solos.

A banda surgiu em 2014, mas foi apenas em 2018 que lançou o primeiro EP com quatro faixas, intitulado “Ultrassom”, e também seu primeiro clipe “Kahoa Hea”. Fulsia é formada por Paula Rey (bateria), Arão Rozuary (guitarra solo), Mateus Calactuze (voz e teclado), Thai Serrão (baixo) e Vitor Soares (guitarra base).

Empreendedorismo sustentável

As feiras livres viraram febre na Capital e a La Movida vem se consolidando ao reunir artistas com visão empreendedora. “É um momento de troca entre os que precisam colocar seu trabalho na rua e aqueles que buscam consumir de forma consciente e com preços acessíveis, além de abrir espaço para músicos gaúchos”, explica Simone de Paula, idealizadora do projeto.

Programação

13h – Banda Fulsia, 14h – Caminhante Flutuante, 15h – Rosa de Ferro, 16h – Lenny Andrade, 17h – Os Horácios, 18h – Acidah.

Brechocão

Cancelada em função da chuva, no final de semana passado, a edição de julho do Brechocão está confirmada para este domingo, das 9h às 16h, no Parque Farroupilha (Redenção). O evento, promovido pela Diretoria Geral de Direitos Animais da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e da Sustentabilidade, acontece na área de passeio entre o parquinho e o Auditório Araújo Vianna.

Em seus 30 boxes, estarão disponíveis uma seleção de artigos de vestuário masculino e feminino, além de bijuterias, acessórios de beleza, bolsas, carteiras, utensílios domésticos e eletrônicos. Os recursos obtidos com as vendas auxiliam os protetores com as despesas de alimentação, albergagem e atendimento clínico veterinário dos animais que atendem em comunidades carentes de Porto Alegre.

Deixe seu comentário: