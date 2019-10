Acordo prevê decreto para acabar com prêmio a procuradores do Estado

Um decreto do Executivo, costurado junto ao deputado Elton Weber (PSB), relator da proposta que extingue o prêmio de produtividade a procuradores do Estado, deverá estancar os pagamentos que vêm sendo feitos a estes servidores. Este seria o teor de um acordo entre o governo e os 42 deputados que defendem no Legislativo o fim dos pagamentos. Desde julho, o Estado já pagou aos procuradores – além dos salários – 3,5 milhões a titulo de honorários sob a forma de prêmio.

Edson Brum vê diferenças entre servidores

O deputado Edson Brum (MDB), que subscreve a proposta e vem articulando a sua aprovação no Legislativo, sustenta que “todos os procuradores recebem a título de prêmio de produtividade até R$ 6,9 mil por mês, além dos subsídios que, em média, chegam a R$ 29 mil por mês, enquanto professores e a maioria dos servidores perecem anos sem aumento salarial e com 45 dias de atraso no recebimento dos seus vencimentos”.

Centrão e PT salvam Dilma e outros

Um previsível acordo entre deputados do PT e Centrão levaram o relator da CPI do BNDES, Altineu Cortês, a retirar da lista de indiciados os nomes de Lula, Dilma e de outros, como o falecido deputado Mendes Ribeiro Filho, o ex-ministro da Agricultura Roberto Rodrigues, dentre outros.

Gaúchos fora do acordo

Justiça seja feita: os deputados gaúchos que integram a CPI do BNDES Sanderson, do PSL, Lucas Redecker, do PSDB, não concordaram com a manobra e ficaram de apresentar votos em separado pedindo o indiciamento dos ex-presidentes petistas.

Sindicalistas ficam fora da folha de pagamento

Uma das medidas previstas no pacote que o governo está finalizando para remeter ao Legislativo prevê que o Estado deixe de pagar o salário de servidores que se afastam do trabalho para exercer atividades sindicais.

Lula e José Dirceu mostram sua força no STF

O ex-presidente Lula e José Dirceu mostrarão, a partir de hoje, até que ponto exercem influência sobre os ministros do STF — a maioria deles nomeados nos governos Lula e Dilma. O Supremo Tribunal Federal coloca em pauta hoje a medida que pode reverter a prisão de condenados em segunda instância e caso não adote uma solução intermediária, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, José Dirceu e outros 12 presos da Operação Lava-Jato no Paraná devem ser beneficiados e deixar a cadeia.

