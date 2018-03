Acqua Lokos: portas abertas durante todo o ano, nos finais de semana e feriados

Mesmo tendo terminado a temporada de verão, o Litoral Norte gaúcho continua com grande movimentação. Buscando atender a todos os segmentos de público, o Acqua Lokos mantém suas portas abertas, com o parque em amplo funcionamento, aberto às sextas-feiras, sábados, domingos e feriados, o que permanecerá acontecendo inclusive no inverno.

Complexo de Lazer e Entretenimento Acqua Lokos, em Capão da Canoa. Conta com aproximadamente 20 hectares para o lazer, dividido em cinco áreas: aquática, coberta, diversão, fazenda e hotel. Além da manutenção criteriosa de todos os brinquedos, o Parque foco no treinamento intenso para garantir a segurança ddos clientes e sua total satisfação. O Acqua Lokos figurasse novamente entre os 10 melhores parques de diversões e aquáticos da América do Sul.

