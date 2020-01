Magazine Adam Sandler é hackeado e invasores chamam Obama de “macaco”

Por Redação O Sul | 3 de janeiro de 2020

Mensagens racistas, sexistas e anti-semitas apareceram no Twitter do ator Foto: Divulgação Mensagens racistas, sexistas e anti-semitas apareceram no Twitter do ator (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Adam Sandler, 53, teve sua conta no Twitter hackeada na quinta-feira (02). Uma série de comentários com conteúdo sexual foram publicados em sua conta por alguns minutos, antes de ela ser recuperada pelo ator.

Segundo informações do portal Fox News, várias mensagens racistas, sexistas e anti-semitas também apareceram no Twitter de Sandler, mas foram rapidamente retiradas. Uma delas, inclusive, se referia ao ex-presidente dos Estados Unidos Barack Obama como um “macaco”.

Outro tuíte dizia: “Eu acabei de fazer sexo por telefone com Mariah Carey”. A cantora também foi hackeada há alguns dias, e em ambos os casos, o grupo “Chuckling Squad” assumiu a responsabilidade pela invasão das contas.

Sandler foi um dos destaques entre as produções audiovisuais da Netflix em 2019. Segundo a plataforma de streaming, “Mistério no Mediterrâneo”, filme que ele protagoniza com Jennifer Aniston, foi a produção mais procurada durante o ano, seguida por “Esquadrão 6”, com Ryan Reynolds, e “O Date Perfeito”, com a brasileira Camila Mendes, conhecida pela série “Riverdale”.

A lista considera todos os títulos (licenciados e originais) que entraram na plataforma em 2019 e estão ranqueados pelo número de contas no Brasil que escolheram assistir pelo menos dois minutos da produção durante os primeiros 28 dias após o lançamento.

Apesar do ranking, a Netflix não divulgou o número de assinantes que assistiu a cada um dos filmes. Com mais de 158 milhões de assinantes no mundo, a plataforma é o maior serviço de streaming do mundo, mas está enfrentando com a nova concorrência da Disney, que tem removido seus filmes, colocando-os no serviço de streaming Disney +.

