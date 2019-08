Advogado de R. Kelly afirma que denúncias de assédio sexual contra cantor foram feitas por “groupies frustradas por atenção”

O advogado do cantor R. Kelly, preso em julho pelos crimes de pornografia infantil e assédio sexual, entrou com uma queixa em uma corte de Nova York afirmando que as mulheres que o acusaram são “groupies frustradas por atenção”. Uma “groupie”, neste caso, seria uma pessoa que demonstra um interesse excessivo em personalidades do meio musical, e que perseguem integrantes de bandas, cantores, instrumentalistas e afins.

Segundo o representante, nem todas as mulheres eram “supostamente menores de idade” e todas teriam consentido com a relação sexual. Para ele, elas estariam “procurando por atenção”. Na mesma data, a defesa de R. Kelly ainda documentou que é um “absurdo” que o cantor seja acusado de tráfico e exploração de menores. A corte americana irá realizar uma nova audiência sobre o caso futuramente.

