Agora é tudo Copa do Brasil! Dupla Grenal inicia semana decisiva por vaga à final

*Valéria Possamai

Passado o final de semana de rodada do Campeonato Brasileiro, Grêmio e Inter agora voltam às atenções para a disputa da Copa do Brasil. Nesta quarta-feira, a dupla decide o futuro na competição. Com a vantagem construída por ambas as equipes no primeiro jogo, há perspectiva de um clássico grenal decidindo o título de campeão.

Antes da decisão pelas semifinais, tanto o tricolor, como o colorado entraram em campo neste sábado. No Morumbi, São Paulo e Grêmio empataram em 0 a 0. O time de Renato Portaluppi foi formado por reservas, mas com o reforço de Everton, que está suspenso do jogo de volta da Copa do Brasil.

Já no Beira-Rio, ainda neste sábado, o Inter venceu o Botafogo por 3 a 2. O técnico Odair Hellmann apostou em força máxima para o duelo da rodada e os titulares entraram em campo.

Agora, a dupla inicia a preparação para os enfrentamentos contra Athlético-PR e Cruzeiro.

Preparação do Grêmio

O tricolor inicia os trabalhos nesta segunda-feira (2/9), já que o grupo de jogadores recebeu folga neste domingo. Até a viagem para o Paraná, o time fará dois treinamentos em Porto Alegre.

Com relação ao time, duas situações. Com a baixa de Everton, por suspensão, Pepê deve ganhar chance entre os titulares na partida contra o Furacão.

Uma dúvida está no meio-campo. O volante Michel sentiu um problema na panturrilha e ainda se recupera de dores, tendo a presença indefinida na Arena da Baixada. Caso ele não atue, Rômulo é um dos mais cotados para ser titular, além disso, o jogador não esteve em campo no final de semana, contra o São Paulo. Vale lembrar que, Michel e Thaciano também são opções.

Com a vitória conquistada por 2 a 0, no jogo de ida, na Arena, o tricolor gaúcho leva vantagem em busca de uma vaga às finais da Copa do Brasil.

Preparação do Inter

Após o triunfo sobre o Botafogo, o elenco do Inter recebeu folga neste domingo. A representação está marcada para esta segunda-feira, às 10h, no CT Parque Gigante.

Depois de vencer por 1 a 0, no primeiro jogo, no Mineirão, o colorado tem uma vantagem a mais também por decidir a vaga em casa. Após a eliminação na Copa Libertadores, o time aposta suas fichas para chegar à final da Copa do Brasil, e para isso, vai contar novamente com o apoio de seu torcedor. Todos os ingressos para a partida foram vendidos e pode haver nova quebra de recorde no Beira-Rio.

Com relação a formação do time, uma dúvida está no ataque. Rafael Sobis, Wellington Silva e Nico López disputam a titularidade.

As decisões

O Grêmio abre a disputa das semifinais na quarta-feira, às 19h, na Arena da Baixada, contra os paranaenses. Já o Inter entram em campo mais tarde, às 21h30, no Beira-Rio, contra os cruzeirenses.

*estagiária sob supervisão de Marjana Vargas