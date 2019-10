Ala ligada a Eduardo Bolsonaro protocola nova lista pela liderança do PSL na Câmara dos Deputados

O líder do governo na Câmara dos Deputados, Vitor Hugo (PSL-GO), protocolou nesta segunda-feira (21) uma nova lista para indicar o deputado federal Eduardo Bolsonaro como líder do PSL na Casa.

A nova lista é a quarta apresentada por deputados do PSL nos últimos dias – a terceira em favor do filho do presidente da República, Jair Bolsonaro. Segundo Vitor Hugo, são 29 signatários na lista.

Na semana passada, a Secretaria Geral da Mesa validou uma lista pela manutenção do deputado Delegado Waldir (PSL-GO) na liderança do partido na Câmara.

É preciso ter, no mínimo, 27 assinaturas válidas, mais da metade do número de parlamentares do PSL na Casa. Segundo a Secretaria, o critério é cronológico. Isso significa que vale a lista mais recentemente apresentada.

A disputa pela liderança é mais um capítulo da crise interna do partido, que divide a sigla entre a ala ligada a Jair Bolsonaro e o grupo do presidente nacional do PSL, Luciano Bivar.