Na semana do Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado no dia 5, 50 ararinhas-azuis – espécie extinta na natureza – ganharam uma autorização para “voltar para casa”. Naturais da caatinga brasileira, as aves estão em um cativeiro legalizado na Alemanha. Nesta sexta-feira (7), um acordo foi assinado para repatriar as aves. Elas serão trazidas para o Brasil em um avião fretado, em novembro.