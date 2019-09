O Altria Group afirmou nesta quarta-feira (25) que encerrou as negociações de fusão com a Philip Morris International, cancelando uma potencial união das duas maiores fabricantes de cigarros do mundo. O acordo poderia criar uma gigante do setor cujo valor de mercado ultrapassaria US$ 210 bilhões. A fusão poderia ajudar ambas a enfrentar a redução nas vendas de cigarros e se diversificar.

