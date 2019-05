Os ministros do Interior de El Salvador, Guatemala e Honduras analisaram nesta terça-feira (28) com o Secretário de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Kevin McAleenan, a crise migratória provocada por milhares de centro-americanos que tentam chegar no país. O objetivo do encontro é o combate às estruturas criminais que traficam migrantes, drogas e armas.

