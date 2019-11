Amiga de Whitney Houston diz que se relacionou com a cantora

Robyn Crawford, amiga íntima de Whitney Houston, revelou em seu livro de memórias que as duas tiveram um relacionamento sexual. Em uma entrevista à NBC News sobre a obra “A Song for You: a Life with Whitney Houston”, Crawford falou com mais detalhes sobre a história romântica entre ela e Houston.

“No início dessa amizade, era físico”, disse Crawford à NBC. “Foi durante o primeiro verão que nos conhecemos, foi a primeira vez que nossos lábios se tocaram. E não foi nada planejado, apenas aconteceu. E foi maravilhoso. E então, pouco tempo depois, passamos a noite juntos. E naquela noite foi a noite em que nos tocamos. E isso apenas nos aproximou.

Crawford afirma que elas nunca tiveram discussões sobre serem gays ou outros rótulos sexuais e que esperava ficar com a cantora para sempre. Até que Houston decidiu terminar. “Ela disse que não deveríamos mais ter contato físico porque isso tornaria nossa jornada mais difícil e que se as pessoas descobrissem algo, usariam isso contra a gente.”

O relacionamento das duas veio à tona no lançamento do documentário “Whitney: Can I Be Me”, em 2007. Entre imagens de bastidores da carreira e da vida pessoal da cantora, morta em 2012, a produção revela o relacionamento de Houston com Crawford, que, suspeitava-se, ia além da amizade.

Segundo a revista norte-americana “People”, o filme mostra que a relação das duas era mais do que platônica, e que o afastamento de Robyn foi um fator decisivo para a derrocada de Whitney. Um dos entrevistados inclusive chega a afirmar que acredita que a cantora era bissexual e que Robyn fornecia segurança e conforto à artista.

O rompimento entre Whitney e Robyn aconteceu quando a cantora se casou com Bobby Brown, com quem ficou por 15 anos. Ele e Robyn nunca se deram bem.

Turnê

Whitney Houston fará uma turnê mundial como holograma em 2020. A versão digital da falecida cantora – que morreu em 2012 aos 48 anos – fará várias apresentações no próximo ano como parte da An Evening With Whitney: The Whitney Houston Hologram Tour. A turnê começará no México em janeiro de 2020 e depois irá para a Europa e América do Norte.

Brian Becker, presidente da BASE Entertainment Hologram, confirmou a notícia em um depoimento: “Whitney Houston foi um talento além das palavras, e sua influência transcendeu todas as barreiras. Estamos criando um show teatral desenhado para capturar essa mágica. Quando ela se apresentava tinha um grande carisma e emoção – é isso que vamos trazer para o público, e é uma honra poder ajudar a continuar seu legado com esse projeto”.

A turnê terá uma banda ao vivo e terá dançarinos e cantores de apoio.