A Secretaria da Saúde formalizou nesta quarta (28) convênio entre o governo do Estado e o município de Santa Rosa para prestação de serviços pelo Hemocentro Regional. O convênio permite a ampliação do atendimento do Hemocentro Regional, que já recebia recursos federais, a fim de manter a realização dos procedimentos hemoterápicos e hematológicos para o SUS.