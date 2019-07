O casal de apresentadores Angélica e Luciano Huck realizam, neste domingo (30), uma missa em agradecimento à recuperação do filho, Benício. A cerimônia acontece na própria residência do casal na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. O garoto de 11 anos foi internado no sábado (22) após sofrer um acidente durante um passeio de lancha com a família em Ilha Grande, no Rio de Janeiro.

