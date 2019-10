Angus é velocidade para elevar ganhos da pecuária

Em um cenário de crise e margens de lucro apertadas, os ganhos em velocidade na cadeia produtiva da carne são essenciais para fechar as contas das propriedades rurais no azul. Nessa tarefa, o uso da raça Angus para produção de bezerros meio sangue vem aumentando vertiginosamente no Brasil e hoje já abocanha mais de metade de todas as doses de sêmen vendidas no país. Durante participação no painel “Um por Todos e Todos pela Pecuária”, realizado nesta semana no Encontro dos Criadores da Scot Consultoria, em Ribeirão Preto (SP), a gerente do programa Carne Angus, Ana Doralina Menezes, lembrou que, só em 2018, os dados da Associação Brasileira de Inseminação Artificial (Asbia) indicaram aumento de 28,3% na comercialização de sêmen da raça, que atingiu a marca de 4,9 milhões de doses/ano. “Há 15 anos, se alguém me falasse que a Angus seria a raça que mais venderia sêmen no Brasil, eu acharia que estava louco “, brincou.

A médica veterinária explicou que os números refletem os benefícios que a raça traz tanto dentro quanto para fora da porteira. “Dentro da sua propriedade, os produtores rurais desfrutam do nosso trabalho tendo índices melhores, animais mais precoces e encurtando o ciclo pecuário. Já no mercado de corte, é possível obtermos mais rentabilidade, valorizando o rebanho e agregando mais valor ao produto final”, afirmou durante painel ministrado a uma plateia de criadores, amantes da raça e, sem dúvida, muitos concorrentes.

O evento, que se iniciou na segunda-feira (30/9) e segue até sexta-feira (04/10), reuniu oito representantes das principais associações de raças brasileiras para debater o futuro e a evolução da pecuária dentro do agronegócio. Segundo o diretor de Marketing da Scot Consultoria e organizador do encontro, Marco Túlio Habib, a ideia é reunir todos os elos da cadeia produtiva em um único local para discutir tudo o que há de novo em tecnologia, a fim de profissionalizar a pecuária e aumentar os resultados. “Essa iniciativa leva informação de ponta a ponta e todos se unem pelo crescimento da pecuária.”

Atenta e sentada na plateia, a produtora rural Érika Maria Bannwart, proprietária da Fazenda do Engenho de Pirajuí (SP), acompanhou o painel e destacou que o encontro foi esclarecedor. “Pudemos fazer perguntas e tirar todas as dúvidas que temos no dia a dia, além de conhecer melhor o trabalho da Angus para fortalecer a raça no país”, contou Érika, que revelou ter sido uma das primeiras propriedades a certificar bezerros Angus no estado de São Paulo.

O ‘Encontro dos Encontros’ é uma série de palestras promovidas pela Scot Consultoria durante os dias 30 de setembro e 4 de outubro, em Ribeirão Preto (SP). O evento é dividido em três segmentos principais: Encontro de Criadores, Encontro de Adubação de Pastagens e Encontro da Pecuária Leiteira. O objetivo é debater o desenvolvimento do agronegócio brasileiro através de ideias inovadoras, tecnologia e soluções rentáveis.

Deixe seu comentário: