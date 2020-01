Acontece Anhanguera abre inscrições para Cursos de Férias gratuitos em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 21 de janeiro de 2020

Programação inclui atividades no final de janeiro e início de fevereiro em diversas áreas Foto: Banco de Dados/O Sul Foto: Banco de Dados/O Sul

A Anhanguera de Porto Alegre está com inscrições abertas para seus cursos de férias. Há opções variadas de capacitações para auxiliar na carreira e na procura por um emprego, com capacitações nas áreas de empreendedorismo, construção civil, educação física, sociologia e saúde. As atividades são gratuitas à comunidade e acontecerão entre os dias 31 de janeiro a 5 de fevereiro, às 19h.

Para o coordenador dos cursos de Administração e Ciências Contábeis da Anhanguera Porto Alegre, Isaac Steil Nogueira, as capacitações são ricas oportunidades para impulsionar a carreira: “São cursos que trabalham, entre outras habilidades, capacidade de negociação, liderança, relacionamento interpessoal e comunicação, habilidades fundamentais para quem quer alavancar o currículo e se destacar no mercado de trabalho”, avalia.

As inscrições podem ser feitas até o dia do curso ou até o preenchimento das vagas, pelo link: MailScanner detectou uma possível tentativa de fraude de “urldefense.proofpoint.com” http://bit.ly/2Mece74 ou Whats App: (51) 99185-4505. Confira a programação abaixo:

Data: 31/01 (sexta-feira) / às 19 horas/ Tema: Empreendedorismo da prática: Tipos de empresas e plano de negócios – Professor Mestre Thiago Buzatto

Data: 03/02 (segunda-feira)/ às 19 horas/ Tema: Construção Civil Verde: novos materiais ecológicos e construções limpas de poluição – Professor Mestre Vinicius Godoy

Data: 04/02 (terça-feira)/ às 19 horas/ Tema: Relações de Gênero: Um conceito historicamente construído – Professora Mestre Cristiane Schleiniger

Data: 05/02 (quarta-feira)/ às 19 horas

Tema: Exercício físico nas doenças cardiovasculares – Professor Mestre Paulo Marques

Data: 05/02 (quarta-feira) / às 19 horas/ Tema: Primeiros Socorros – Professor Diego Silveira Siqueira

Cursos de férias/ Data: 31 de janeiro a 05 de fevereiro/ às 19 horas/ Anhanguera Porto Alegre (Av Cavalhada, 4890 – Cavalhada). Inscrições: http://bit.ly/2Mece74 / Whats App: (51) 99185-4505

