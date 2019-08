Animais chegam no Parque de Exposições Assis Brasil para 42ª Expointer

Nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira (19), os animais inscritos na 42ª Expointer foram recebidos e inspecionados no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. A cabanha que abriu os portões veio de Uruguaiana e fez 14 horas de viagem, parando em cada cidade do caminho para garantir o bem estar dos animais. Lisandra Dorneles, presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária, diz que é muito importante a chegada dos animais dias antes do início da Expointer por uma questão de bem estar. “É necessário que os animais se adaptem ao local, a temperatura, água e demais condições. Os que vem para competir ficam e estressados”.

A abertura dos trabalhos é celebrada com uma rodada de café de cambona, ou café campeiro, oferecido pela prefeitura de São Nicolau. Ricardo Klein, prefeito da cidade, diz que o café é de tradição jesuítica e que em 2020 estará comemorando sua XIV edição.

O diretor administrativo da Farsul, Francisco Shardong, participa da chegada dos animais no Parque de Exposições Assis Brasil. Segundo ele, “a Expointer espanta as crises do RS. Nestes dias, a gente recarrega as baterias. Aqui é o início de uma olimpíada, onde os craques desceram para buscar os grandes prêmios. As vezes, trabalho de maus de um ano”.Segundo Shardong, o momento é de ascensão da pecuária. Ainda meço o sucesso da Expointer pela pecuaria”.

A Expointer 2019 tem 3.975 animais inscritos, começa no próximo sábado (24) e vai até o dia 1º de setembro.

