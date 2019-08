Animais recebem banho para participar das provas na Expointer

O criador da raça Brangus, Luiz Fernando Cezar da Silva, trouxe oito animais para competir na feira da Expointer em 2019. O julgamento vai ser realizado na próxima segunda-feira (26), mas desde ontem (24) os animais já estão sendo preparados. Os bichos trazidos do coração do Rio Grande do Sul, Santa Maria, receberam banho, tosa e também tiveram seus pelos aparados com máquinas.

De acordo com Silva, eles devem estar sempre limpos para a competição. A higienização nos animais durante a feira ocorre de dois em dois dias, mas ele contou que esse hábito não é feito frequentemente na propriedade. O banho é realizado algumas vezes para que o bicho se acostume com essa situação, já que essa não é uma prática comum. O gado é banhado ocasionalmente durante o ano, para que quando ele chegue na Expointer esteja mais acostumado e que isso cause menos estresse e melhor condição para prepará-lo para ser apresentado.

“A principal característica do Brangus é a qualidade da carne, precocidade, um animal que se adapta muito fácil a todas as regiões do Brasil. A necessidade dele é muito menor em relação a outras raças, ele responde mais fácil a uma situação de clima ou parasitas que é o grande problema que a gente tem hoje que é o carrapato”, explica Luiz Fernando.

