Anitta assina com empresário americano após anos cuidando de sua própria carreira

Depois de uma briga com sua antiga empresária Kamilla Fialho, Anitta decidiu tomar o rumo da sua carreira e cuidou dela sozinha pelos últimos cinco anos. Tudo deu certo, tanto que a carioca conquistou uma carreira internacional em que chegou a gravar com Madonna. Agora, no entanto, ela vê que chegou a hora de passar o bastão.

O anúncio foi feito pelo Instagram nesta quinta-feira (01). Ao lado de seu irmão, Renan Machado, Anitta revela que firmou contrato com o empresário Brandon Silverstein, americano que fundou a empresa S10 Entertainment, que mantém escritórios em Nova York e Los Angeles.

Entre outros artistas, Silverstein cuida da carreira de Normani, cantora ex-Fifth Harmony, e o cantor Jacob Banks. ​”Ser minha própria empresária e artista ao mesmo tempo foi a maior e melhor experiência da minha vida. Amadureci, cresci e aprendi muito. Foi uma missão que me trouxe muito orgulho e sentimento de capacidade, mas também muito cansaço”, afirmou a cantora em sua mensagem.

Anitta disse, ainda, que este é apenas o primeiro grande anúncio de todos que fará nos próximos três meses. A união com um novo empresário é o primeiro passo de outras decisões que a artista ainda vai dividir com o público.

“Brandon chega à nossa família Anitta, assim como todos que estão aqui chegaram, aprendendo humildemente sobre nós, com muito respeito a tudo que construímos e com muita vontade de vencer. E, claro, me fazer feliz como artista e ser humano. Que seja um bom novo ciclo”, concluiu a cantora.

Quem é Brandon Silverstein

Silverstein, de 27 anos, é fundador da S10 Entertainment & Media, que administra os passos da americana Normani, do Fifth Harmony, e do cantor e compositor britânico Jacob Banks, ambos considerados nomes de futuro na indústria musical.

Com escritório em Los Angeles e em Nova York, a S10 vem dando os primeiros passos no mercado e, no ano passado, anunciou parceria com a Roc Nation, companhia de entretenimento do rapper Jay-Z, com objetivo de “expandir visões criativas”, gerenciar carreiras e lançar editoras para novos artistas.

A parceria ainda não anunciou suas primeiras investidas. A Roc Nation é conhecida pelo público brasileiro por ter assinado contrato de empresariamento com Claudia Leitte em 2014, também mirando o mercado internacional.

Um nome promissor

Ganhando cada vez mais credibilidade e visibilidade no mercado, Brandon Silverstein, um autodidata no meio, ganhou destaque em outubro do ano passado na revista Billboard, que o elegeu um dos nomes mais promissores dos bastidores da música. “Após promover shows na faculdade, Silverstein fundou sua própria empresa de gerenciamento de artistas há quatro anos sem qualquer treinamento prévio. Acontece que, para ele, era natural”, destacou a publicação.

