Anitta no fundo do mar: convite do aniversário vaza; convidados tem regras a seguir

O aniversário

Para quem ainda esperava receber o convite para a festa de aniversário da cantora Anitta, vale uma foto vazada dele? Pois esta foi a primeira polêmica envolvendo a comemoração da diva do pop brasileiro, que celebrará seus 26 anos de idade juntamente com alguns amigos e convidados nesta quinta-feira (28). Na foto do convite, uma alusão ao tema: “Anitta no fundo do mar”. O local da festa foi censurado, mas a tendência é de que a festa seja no mesmo lugar dos anos anteriores: na casa da cantora, em um condomínio no bairro da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Além disso, a cantora já divulgou alguns stories no Instagram mostrando a decoração da festa em um lugar que parece a residência dela mesmo!

A polêmica

Aos convidados, foram passadas algumas regras: as vestimentas tem que ser obrigatoriamente relacionadas ao tema do evento e é proibido o uso de celular e captações de imagens no local. Isso mesmo que você leu! Depois da experiência com o vazamento de fotos e vídeos comprometedores no Carnaval, a poderosa decidiu recolher os aparelhos telefônicos dos convidados logo na entrada, para garantir a privacidade dos amigos e familiares. Esperta, né?

26 anos da cantora

Na verdade, Anitta faz aniversário oficialmente no dia 30 de março, próximo sábado. Por razões desconhecidas, preferiu comemorar a data dois dias antes.

E aí, quais são as apostas de vocês para o look de Anitta hoje? Será que ela vai aparecer com os cabelos vermelhos, inspirada na princesa Ariel? E os convidados? Teremos um remember entre a cantora e o Neymar? Ou o lance dela é com o Gabriel Medina? Com as restrições, pelo jeito, teremos que esperar até amanhã para mais novidades!

Por enquanto, podemos dar uma espiadinha na decoração da festa. Confira o vídeo!

*Estagiária sob supervisão de Marjana Vargas

