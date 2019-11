Apesar de o ministro da Economia ter afirmado que existem tratativas para uma área de livre-comércio com a China, técnicos do governo dizem que as negociações não incluem um objetivo amplo como esse

Apesar de o ministro Paulo Guedes (Economia) ter afirmado que existem tratativas para uma área de livre-comércio com a China, técnicos do governo dizem que as negociações com o país asiático não incluem um objetivo tão amplo como esse.

De acordo com fontes do governo Jair Bolsonaro, o ministro se enganou em discurso durante um seminário na quarta-feira (13), em Brasília, ao falar sobre livre-comércio com a China.

O que existem hoje, de acordo com técnicos, são tratativas para aumentar o fluxo de comércio com o país asiático e aumentar o valor agregado das exportações.

Guedes afirmou no seminário do Novo Banco de Desenvolvimento do Brics (Brasil, Rússia, Índica, China e África do Sul) que o Brasil já estava em negociação para criar uma área de livre-comércio.

“Estamos conversando com a China sobre a possibilidade de criarmos o free trade area também com a China, ao mesmo tempo que falamos em entrar na OCDE [Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico]”, afirmou o ministro.

Às repórteres que estavam no evento Guedes já havia indicado um recuo. “Não, não, não, o que estamos falando é o seguinte: desde o início estamos procurando níveis de integração maior”, afirmou.

Um exemplo de maior fluxo comercial é a venda de proteínas, já que a China é grande consumidora da carne brasileira.

São analisadas formas de se aumentar o valor do produto por meio de processos industriais para que a tonelada seja vendida a um preço mais alto.

Uma possibilidade é esse trabalho ser feito por meio de empresas a serem criadas e que tenham acionistas dos dois países (por meio de joint-ventures, por exemplo).

Uma maior abertura comercial do Brasil é defendida por Guedes, mas tem enfrentado reações dos empresários do país por temor de prejuízo às fábricas nacionais.

Ao mesmo tempo, técnicos garantem que qualquer tratativa comercial a ser feita pelo governo é ponderada por critérios como uma cronologia adequada de implementação, a intensidade das medidas, a compatibilidade com as condições econômicas do Brasil, a ampla abrangência de setores (em vez de medidas pontuais para alguns segmentos) e a devida promoção comercial dos produtos brasileiros.

Uma das reações recentes veio da CNI (Confederação Nacional da Indústria).

Ao tomar conhecimento de uma proposta do governo para cortar em 50% as tarifas de importação no país, a entidade afirmou que a medida reduziria o PIB (Produto Interno Bruto) de pelo menos 10 dos 23 setores industriais até 2022.

Outros representantes empresariais se manifestaram recentemente afirmando que a abertura comercial precisa ser implementada em conjunto com outras medidas, como a melhora da infraestrutura e outras iniciativas para a diminuição do custo de produção no País.

O presidente da Anfavea (Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores), Luiz Carlos Moraes, afirmou que é a favor da abertura comercial, mas que o ritmo indicado pelo governo é apressado considerando as dificuldades para quem produz em território nacional.