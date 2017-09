Aplicativo oficial do Acampamento Farroupilha possibilita que os gaúchos aproveitem ao máximo o evento

A dica para que os frequentadores possam curtir tudo que o Acampamento pode oferecer é baixar o App antes de ir ao Parque Harmonia, e montar a sua programação. Além disso, o aplicativo não consome o pacote de dados (internet) e não precisa de rede de celular para funcionar.

Buscando facilitar a vida dos frequentadores e amantes do Acampamento Farroupilha, evento tão tradicional para a cultura gaúcha, foi lançado o aplicativo oficial, denominado “Acampamento Farroupilha”.

Até 20 de setembro, para saber tudo que está acontecendo, aproveitar o Acampamento ao máximo, conhecer e desbravar o Parque Harmonia, não ficar em filas de mapas, localizar seus piquetes e eventos favoritos, basta baixar o aplicativo “Acampamento Farroupilha” e levar o celular para o Parque Maurício Sirotsky Sobrinho. E para facilitar à vida dos frequentadores, ainda mais, a ferramenta não consome o pacote de dados (internet) e não precisa de rede de celular para funcionar.

Com o lema: “Onde a tradição encontra a modernidade”, a ferramenta possibilita aos usuários consultarem o mapa, a localização de cada piquete, a programação atualizada artística, cultural, campeira e dos piquetes, as notícias, e serviços de utilidade pública. O aplicativo também disponibiliza detalhes dos shows, bailes, os locais onde ocorrem os campeonatos de truco, as datas e horários das oficinas, shows, churrascos, rodeios, concursos de trova e música, aulas de culinária, entre outras tantas atividades. Lembrando que a maioria da programação do Parque Harmonia tem entrada gratuita.

Segundo o presidente do Movimento Tradicionalista Gaúcho, Nairo Callegaro, o aplicativo é prático, de fácil usabilidade, e um guia seguro para aproveitar ao máximo as atrações do Acampamento Farroupilha.

Segundo o sócio da empresa desenvolvedora da ferramenta, M1K, Anderson Luis Maroski, o aplicativo foi desenvolvido para facilitar a vida dos visitantes. “Muitas pessoas deixam de aproveitar tudo que o Acampamento oferece. E ele é um evento cultural ímpar, com muita atividade interessante, inclusive de graça, que o grande público desconhece. Agora tudo que o gaúcho precisa saber está reunido, de uma forma acessível e rápida, na palma da mão”.

Desenvolvido pela empresa M1K, o aplicativo é compatível com os sistemas Android e iOS e pode ser baixado pelo link: http://m1k.com.br/aplicativo-acampamento-farroupilha

