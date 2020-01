Rio Grande do Sul Após 57 dias, professores encerram greve no Estado

Por Redação O Sul | 14 de janeiro de 2020

Por 725 a 593 votos, a Assembleia Geral do Cpers, realizada no Colégio Cândido José de Godoi, no bairro Navegantes, em Porto Alegre, aprovou a suspensão da greve da educação gaúcha na tarde desta terça-feira (14). Sem acordo com o governo, a categoria deve voltar à sala de aula pelos estudantes e a comunidade escolar.

“Voltamos à sala de aula para preservar o salário da categoria e pelo compromisso com estudantes e a comunidade escolar. Ao contrário de Eduardo Leite, nós temos responsabilidade com nossos alunos”, afirma a presidente do Cpers, Helenir Aguiar Schürer.

A deliberação aprovada inclui a exigência do pagamento dos dias parados – a categoria justifica que os dias de greve serão recuperados, e portanto deveriam ser pagos – e a construção de um calendário de mobilização contra o pacote do governador Eduardo Leite. Uma nova manifestação está prevista para o dia 27, na Praça da Matriz.

