Após a prisão de Michel Temer, Marcela Temer é a mais buscada no Google

Nas 24 horas depois da prisão de Michel Temer, o ex-presidente não era o assunto mais pesquisado no Google. Ele perdeu para sua mulher, Marcela Temer, segundo informações da colunista Sonia Racy, do jornal O Estado de S. Paulo.

Líder dessa procura no País, ela teve alta de 1.000%. “Prisão de Temer”, “Marcelo Bretas”, “Moreira Franco” e “Rodrigo Maia” também despontaram.

Sobre o ex-presidente, a pergunta mais feita foi: “Por que Temer foi preso?” Já sobre a Marcela, a principal questão era… a sua idade.

Dias tranquilos

Antes de Temer ser detido pela Polícia Federal, a mulher do ex-presidente, Marcela Temer, viveu dias tranquilos ao lado do marido, segundo informações do jornal Extra. Em última aparição nas redes sociais, uma foto publicada por uma amiga do casal mostra os dois durante uma confraternização em uma cafeteria em Itu, Região Metropolitana de Sorocaba, em São Paulo, no dia nove de fevereiro. Na ocasião, eles comeram um lanche de pernil e docinhos.

Antes do lanche, uma amiga de Marcela Temer relembrou uma foto antiga quando a bacharel em Direito ainda era primeira-dama e falou sobre as dificuldades de ocupar o cargo.

“Muitos julgaram e sequer quiseram conhecer a realidade. Não sabem toda a dificuldade enfrentada em sua posição, sobre seus impedimentos e suas barreiras. Não lhe deixaram ser a mulher que quisesse ser e ainda lhe aplicaram o rótulo de “bela, recatada e do lar” como se não fosse nada mais que isso, não pudesse ser ou fazer mais nada. No que eu mais cresci nesses anos foi em descobrir como as coisas se distorcem e todos dizem o que lhes convêm, e as mentiras acabam virando verdades absolutas. Marcela Temer, obrigada por todas as tentativas, conquistas e mesmo as frustrações que você teve como primeira-dama. Pelo que você tentou fazer e fez pelos trabalhos sociais”, escreveu Adriana Haas Villas Bôas, amiga de Marcela Temer.

Marcela se formou em Direito em 2009 em uma faculdade privada de São Paulo, e não prestou o exame da OAB porque na ocasião nascera o seu filho com o ex-presidente. Ela, então, preferiu se dedicar a criação do menino e não trabalhou mais. Adriana falou em seu texto da dedicação de Marcela ao filho:

“Se todos soubessem sobre as restrições que determinaram à posição de primeira-dama nos últimos anos, saberiam o quanto você lutou e foi guerreira em procurar ajudar de todas as formas. Você, sempre tão doce, atenciosa e compreensiva. E, ainda, sempre cuidando de perto dos seus. Aliás, quantas vezes você foi atacada em sua figura feminina e nenhuma mulher lhe defendeu e ainda assim você não desistiu de lutar? Não posso deixar de mencionar que você é uma mãezona como todas! Preocupada com cada detalhe e, principalmente, de se fazer presente para ele”.

A ex-primeira-dama também mostrou seu lado apaixonada por animais. Dona de Picoly e do golden retriever Thor, Marcela temer teve ajuda de um cãozinho para ajudar seu cachorro da raça jack russell a se comportar diante de outros animais. Ela posou abraçada a um cão da raça Lulu da pomerânia e se declarou “tia” do animal.

Deixe seu comentário: