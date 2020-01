Grêmio Após anúncio oficial, Thiago Neves desembarca em Porto Alegre para assinar com o Grêmio

Por Redação O Sul | 27 de janeiro de 2020

Jogador assinará contrato de um ano Foto: (Rádio Grenal) Foto: (Rádio Grenal)

Thiago Neves já está em Porto Alegre. Depois do anúncio oficial de sua contratação, nesta segunda-feira, o meia chegou a capital gaúcha para realizar exames e assinar o contrato. O ex-jogador do Cruzeiro terá vínculo de um ano com tricolor. O contrato também deverá conter cláusulas de produtividade.

Confira o momento da chegada de Thiago Neves:

No desembarque no saguão do Aeroporto Salgado Filho, o jogador passou rapidamente acompanhado da esposa e dos dois filhos, escoltado por seguranças do Grêmio. Alguns torcedores aproveitam para fazer foto com o novo atleta do clube, que preferiu não falar com a imprensa.

Nesta tarde, o jogador de 35 anos se apresenta no CT Luiz Carvalho. A apresentação oficial ocorrerá em breve.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

