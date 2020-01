Grêmio Após cirurgia no Rio de Janeiro, Renato Gaúcho recebe alta

Por Redação O Sul | 12 de janeiro de 2020

O técnico do Grêmio fez uma ablação, procedimento para corrigir, com cauterização, arritmias cardíacas, em um hospital de Copacabana Foto: Lucas Uebel/Grêmio O técnico do Grêmio fez uma ablação, procedimento para corrigir, com cauterização, arritmias cardíacas, em um hospital de Copacabana (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

Após passar por cirurgia no Rio de Janeiro, Renato Gaúcho teve alta no começo da manhã deste domingo (12). O técnico do Grêmio fez uma ablação, procedimento para corrigir, com cauterização, arritmias cardíacas, em um hospital de Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Renato havia passado pela mesma cirurgia no início do ano passado.

Renato deixou o hospital por volta de 9h deste domingo saiu pelo estacionamento e não falou com a imprensa. Um dos médicos que realizaram o procedimento, Eduardo Saad atualizou o quadro do treinador.

“O Renato está ótimo. Passou bem o procedimento. A noite foi ótima. Tudo correndo conforme a rotina. Sem sintoma nenhum. O coração voltou ao ritmo normal. Ele está super estável e está de alta”, avaliou o médico.

Renato fica no Rio de Janeiro até o dia 20 de janeiro, quando está previsto o retorno a Porto Alegre. Eduardo Saad revelou que o treinador já deve voltar a trabalhar na outra semana.

“Na outra semana deve voltar às atividades profissionais normais. O prazo médio é de uma semana a dez dias”, disse o médico. A partir de agora, o treinador terá de fazer exames periódicos para acompanhar seu quadro.

Voltar Todas de Grêmio

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário