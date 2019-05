Após classificação na Copa do Brasil, Inter retoma atenções para o Brasileiro

*Valéria Possamai

Na tarde desta sexta-feira, o técnico Odair Hellmann inicia a preparação do Inter visando o compromisso do final de semana, contra o Avaí. Depois da classificação na Copa do Brasil, diante do Paysandu, o time retoma às atenções em busca das primeiras posições na tabela do Campeonato Brasileiro.

Para o duelo que ocorre no Beira-Rio, neste domingo, a equipe conta com desfalque. O lateral Iago já se apresentou à Seleção Olímpica e fica de fora do restante das rodadas até a parada para a Copa América. Assim, a tendência é que Uendel, que já atuou na quarta-feira, em Belém, siga como titular. Contudo, o jogador deixou a partida com desconforto muscular e ainda é duvida.

Caso Uendel não fique à disposição, Zeca será utilizado na lateral-esquerda e Bruno ocupará o lado direito.

Para a partida em casa, o time deve voltar a ter D’Alessandro como titular no ataque. O argentino não atuou contra o Santos e jogou apenas 17 minutos pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, por conta de preservação.

Por outro lado, o enfrentamento contra os catarinenses marca a última partida de Paolo Guerrero antes da apresentação à Seleção Peruana. O centroavante foi convocado para defender as cores de seu país na Copa América.

No restante, o time segue com a mesma base de formação. Rodrigo Dourado e Patrick seguem em processo de recuperação, dando sequência à Rodrigo Lindoso e Nonato, no meio-campo.

Além do treino desta tarde, o elenco ainda tem agendado uma última atividade neste sábado, quando deve definir os últimos ajustes no time. Com 10 pontos somados, o Inter é o sétimo colocado na tabela. O adversário, o Avaí, por outro lado, está na zona de rebaixamento, na 19ª posição. O duelo entre os dois times ocorre neste domingo, às 19h, no Beira-Rio, pela 7ª rodada.

*estagiária sob supervisão de Marjana Vargas

